Können wir uns Bio-Lebensmittel noch leisten?

Vom eigentlichen Thema „Können wir uns Bio noch leisten oder jetzt erst recht?“ geht es bei der Podiumsdiskussion in der Malztenne Härle am Donnerstagabend ganz schnell in die derzeitigen Probleme. Zu den Sorgen der konventionell wirtschaftenden Bauern: steigende Energiepreise, die Dünger viel teurer machen, was sich auch auf die Lebensmittelpreise auswirkt.

Um die Tatsache, dass dadurch die Preisschere zwischen Bio und konventionell kleiner wird, gar verschwindet. Einig sind sich alle: Der Verbraucher muss genau wissen, woher seine Lebensmittel stammen, wie sie erzeugt werden.

Eingeladen hat die Elobau-Stiftung, es moderiert deren Vorsitzender Peter Aulmann. Auf dem Podium: der Präsident von Bioland, Jan Plagge. Bioland ist der größte Bioanbau-Verband Deutschlands, daneben gibt es Demeter und Naturland. Für die konventionell arbeitenden Landwirtinnen und Landwirte spricht der Vorsitzende des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben, Franz Schönberger. Er hat vor einem Jahr die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Waldemar Westermayer angetreten, berät schon seit 15 Jahren Landwirte. Auch Bauern, die biologisch wirtschaften. So ist sein Blick ein weiter, er kennt beide Seiten.

Vollbesetzter Saal

Landtagsabgeordneter Raimund Haser hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt, Gottfried Härle ist an seine Stelle getreten. Als Brauer ein Verarbeiter von Lebensmitteln, in enger Partnerschaft mit den Erzeugern. Im vollbesetzten Saal sind etwa ein Viertel Landwirte, und interessiertes Publikum. Dazu Fachfrauen wie die Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Ravensburg, Katharina Eckel. Oder Bernadette Albrecht, Fachberatung Rinderhaltung von Bioland aus Esslingen.

Rasant steigende Energiepreise wegen des Ukraine-Kriegs. Steigende Lebensmittelpreise. Inflation. Sinkende Kaufkraft. Drohende Wirtschaftskrise. Klimawandel. Corona. Können sich Verbraucher angesichts dieser Megaprobleme weiterhin hochwertige Lebensmittel leisten? Was muss getan werden, von der Politik, von den Bauern, vom Handel, von den Verbrauchern? Das fragt der gut vorbereitete, locker moderierende Peter Aulmann.

Sachliche Debatte

Natürlich werden zuerst die Unterschiede zwischen Bio und der herkömmlichen Landwirtschaft angesprochen. Sachlich, ohne Angriffe. Bioland stehe im Einklang mit Mensch, Boden, Tier, sagt Plagge. Die konventionelle Landwirtschaft setze seit den 50er Jahren auf Maximierung der Erträge, Reduzierung der Kosten, auf Rationalisierung. „Das hat nichts mit der bäuerlichen Landwirtschaft früherer Zeiten zu tun. Führt auch nicht in die Zukunft.“ Der Artenrückgang sei dramatisch. Die Böden werden, so Plagge, durch Düngemittel und Pestizide belastet. In Niedersachsen etwa sei die Nitratbelastung des Grundwassers enorm. „Da müssen wir raus.“

Die Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine würden nur zum kleineren Teil bei hungernden Menschen in Afrika ankommen. „Die landen vor allem im Futtertrog. Wir saugen die Welt aus.“ Den Tierbestand müsse reduziert werden. Nur 20 Prozent der hiesigen Ackerflächen würden direkt für Lebensmittel verwendet. Man könne es sich künftig auch nicht leisten, 20 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge in Biosprit umzuwandeln. Während die Welt hungert. Und Düngemittel aus dem teuren Öl und aus Gas seien nicht nachhaltig.

Ein Umdenken sei im Gange

Schönberger kontert, im Allgäu und in Oberschwaben seien die Verhältnisse völlig anders. „Wir haben hier eine Kreislaufwirtschaft.“ Was das Tierwohl angehe, habe man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Ein Umdenken sei im Gange. Im Oberallgäu haben, so Schönberger, zwei junge Bauern ein Gerät entwickelt, um den für das Vieh giftige Ampfer zu beseitigen. Also kein krebsverdächtiges Glyphosat anwenden. „Es gibt viele Möglichkeiten.“ Der Bauernverbands-Vorsitzende appelliert an Städte und Gemeinden, die Gehwege ohne Gifte von Unkraut freizuhalten. Und einer der größten Abnehmer von Glyphosat sei die Bahn.

Was kosten Lebensmittel wirklich, würde man die „wahren Kosten“ zum Maßstab nehmen? Also ohne Subventionen und Zuschüsse, und Belastung der Steuerzahler mit externen Kosten. Gottfried Härle: „Auch die konventionellen Lebensmittel sind eigentlich zu billig.“

Der konventionelle Landwirtschaft wird derzeit mit rund 20 Prozent subventioniert. Der Öko-Anbau mit 50 Prozent – da widerspricht Plagge vehement. Es handele sich um keine nicht nachhaltige Subventionen, sondern um Ausgleich für den Schutz von Boden, Leben, Umwelt. „Dafür werden die Bio-Landwirte honoriert.“

Lebensmittelpreise steigen weiter

Deutlich wird in der Diskussion jedenfalls, dass die Lebensmittelpreise steigen werden. Kein Fehler, meint Härle. Die Deutschen geben im Vergleich zu ihren Nachbarn in Frankreich, Italien, Spanien prozentual am wenigsten für Lebensmittel aus. Wollen immer das Billigste. „Aber in den Ferien in den Urlaub fliegen.“

Wie schaffen es die Landwirte künftig, dass die Verbraucher gute Lebensmittel mehr wertschätzen? Plagge fordert ein verpflichtendes Tierlabel über Haltungsniveau und Herkunft, nicht nur für den Einkauf im Laden, sondern auch für Kantinen und Gastro. „Man muss erkennen, was man kauft oder konsumiert.“ Finanziert werde das über eine Abgabe auf Fleisch – das dann mehr kosten wird. „Es darf nicht sein, dass die Leute immer Fleisch essen, weil das Kilo billiger ist als ein Kilo Gemüse.“ Schönberger betont den Wert der Regionalität. Transparenz bei Fleisch, Obst und Gemüse über Herkunft, Produktion, Qualität.

Wann dies kommen wird, wann und wie die Agrarpolitik, angesichts der Krisen und im Spannungsfeld vieler Interessen und Lobbyisten, konkret reagieren wird? Den Bauern – ob öko oder konventionell – mehr Sicherheiten gibt, die der Markt allein nicht zustande bringt? Ein weites Feld.