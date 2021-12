„Königlicher Neustart“ in Corona-Zeiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch während der Pandemie geht die Kooperation des Hans-Multscher Gymnasiums (HMG) mit dem Leutkircher Schachclub unter den aktuellen Bedingungen weiter: Seit diesem Herbst nahmen vier Sechst-Klässler am Bauern-Diplom Grundkurs teil und erlernten dabei das „Handwerkszeug“ und die „Mechanik“ des Königlichen Spieles. Neben den Regeln, wie die einzelnen Figuren gezogen werden dürfen, wurden auch die Sonderzüge „Rochade“ und „en passant“ vorgestellt. Wie man das Ziel „Matt und nicht Patt setzen“ erreicht, wurde zudem behandelt. Genügend Zeitraum blieb neben der Theorie auch für das praktische Spiel gegen einander. Alle vier Schüler erreichten mit Erfolg am Ende des Kurses das „Bauerndiplom“ und wollen im nächsten Jahr mit dem „Turmdiplom“ fortsetzen. In diesem zweiten Schritt werden sie unter anderem erste Strategien erlernen, wie man zu Material-Vorteil und dann zum Gewinn der Partie kommt.