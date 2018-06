Koch schießt Leutkirch in die Landesliga

Für den FC Leutkirch ist am Sonntag ein Traum wahr geworden: Erstmals steigt der Verein in die Fußball-Landesliga auf. Auch das dritte Relegationsspiel binnen einer Woche gewann das Team von Trainer Patrick Straub in Reute vor über 1400 Zuschauern nach einer großen kämpferischen Leistung mit 2:0 (0:0) in der Verlängerung gegen den SV Weingarten. Der SVW muss den Gang in die Bezirkslig antreten.

Michael Koch sank nach dem Schlusspfiff zu Boden, nur wenige Sekunden danach war von ihm quasi nichts mehr zu sehen. Mit lautem Gebrüll begruben seine Teamkollegen den Mittelfeldspieler unter sich. Als Koch wieder aufrecht stand, grinste er über das ganze Gesicht, denn er wusste: Solche Tage gibt es vermutlich nicht viele im Leben eines Fußballers. Denn soeben hatte Koch den FCL mit zwei Toren in die Landesliga geschossen. Und das erstmals in der Geschichte des Vereins. „Geil. Das ist der Hammer. Dafür haben wir die ganze Saison gekämpft“, freute sich Koch. In den Relegationsspielen zuvor gegen den SV Ringschnait und die Spfr Hundersingen hatte er wegen einer Magen-Darm-Erkrankung gefehlt. Am Freitag trainierte er einmal, stand danach immerhin gegen Weingarten im Kader, um nach 72 Minuten endlich ins Spiel eingreifen zu dürfen. In der Verlängerung dann seine zwei großen Auftritte: Zuerst umkurvte Koch drei Weingartener und schlenzte den Ball links oben ins Eck zur Leutkircher Führung (108.), wenig später nutzte er einen mustergültigen Pass Malick Dambels bei einem Konter zum vorentscheidenden 2:0 (115.). Die Lorbeeren für diese beiden Treffer wollte Koch keinesfalls: „Diesen Sieg hat die ganze Mannschaft geschafft.“

120 Minuten Abnutzungskampf

Noch weiter ging FCL-Trainer Patrick Straub, der in der Stunde des Triumphs nicht nur an die Spieler, sondern auch an alle Betreuer und Verantwortlichen dachte. „Das war unser Ziel. Der ganze Verein war überragend“, freute er, der den Posten abgibt und Sportlicher Leiter in Leutkirch wird, sich über den Sieg. „Geschichtsträchtig“, nannte Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga.

Bis zu diesem Erfolg hatte der FCL die Duelle mit dem SV Ringschnait (2:1), den Spfr Hundersingen (3:0) und 120 Minuten Abnutzungskampf gegen den favorisierten Landesliga-Relegisten Weingarten zu überstehen. Von Beginn an bestimmte der SVW das Spielgeschehen, dominierte das Mittelfeld – verwertete aber seine Chancen nicht. Matthias Gentner vergab die beste Möglichkeit nach 20 Minuten, als er zu zentral abschloss und FCL-Torwart Paul Brünz hielt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Leutkirch schon den verletzungsbedingten Ausfall des Rechtsverteidigers Tekin Yilmaz nach einem mit Gelb geahndeten Foul von Slavisa Dakovic verkraften müssen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde spielte sich der FC Leutkirch etwas frei, probierte es vor allem über den schnellen Linksaußen Malick Dambel, der nahezu jede gefährliche Aktion einleitete. Seine Vorlagen konnten aber weder Can Bozoglu noch Felix Hoff verwerten.

Direkt nach dem Wechsel setzte Yilmaz Kilic einen Kopfball aus aussichtsreicher Position übers Tor. Die Partie war nun über weite Strecken ausgeglichen. Großchancen gab es kaum mehr, Weingartens Martin Bleile hätte kurz vor Schluss der regulären Spielzeit den alles entscheidenden Treffer erzielen können – traf aber nur das Außennetz.

In der Verlängerung schenkten sich beide Mannschaften weiterhin nichts. Nach den beiden Koch-Toren brannten Bleile die Sicherungen durch – er ließ sich zu einer Tätlichkeit gegen Dennis Schwarz hinreißen und sah völlig zurecht die Rote Karte. Die letzte Chance auf den Anschlusstreffer vergab Felix Margreiter, der aus drei Metern drüber schoss.

Nach dem Schlusspfiff brachen auf Leutkircher Seite alle Dämme. Die Party konnte beginnen – mit Aufstiegs-T-Shirts und Konfetti-Kanonen. Weingartens Trainer Thomas Gadek analysierte die Niederlage und den Abstieg nach fünf Jahren Landesliga in die Bezirksliga nüchtern: „Erstmal herzlichen Glückwunsch an Leutkirch. Die haben sich sehr tapfer geschlagen und sind verdient aufgestiegen. Wir haben es versäumt, aus unseren Möglichkeiten mehr zu machen.“