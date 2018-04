Kneipp-Verein plant Fitness-Stationen am Stadtweiher

Der Kneipp-Verein Leutkirch wird am Mittwoch, 4. April, wieder mit seinem wöchentlichen Angebot „Kneipp fit“ zu einer Runde um den Stadtweiher einladen. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung angekündigt.

Der Vorsitzende Hansjörg Veser konnte laut Mitteilung Mitglieder und Interessierte begrüßen. Aktiv hat sich der Verein demnach im vergangenen Jahr bei mehreren Anlässen gezeigt. Neben Vorträgen und Bewegungsangeboten war die Installation des Trinkwasserbrunnens an der Kneipp-Anlage eine besondere Freude. Veser dankte den zahlreichen Freunden und Unterstützern des Vereins, die zur gelungenen Finanzierung per Crowdfunding beigetragen hätten.

In diesem Jahr soll die Kneipp-Anlage mit neuen Bänken attraktiver gestaltet werden, denn viele Nutzer verweilen gerne am Kneippbecken. Für die Sauberkeit und Ordnung war in den vergangenen Jahren das Ehepaar Ebenhoch zuständig, das diese Aufgabe nun abgegeben hat. Hansjörg Veser und der Vertreter der Stadt, Bernhard Schlenker, dankten ihnen im Namen des Vereins und der Stadtverwaltung mit einem Geschenkkorb und Gutscheinen für die zuverlässige und sorgfältige Arbeit über Jahre hinweg. Aus der aktiven Vorstandschaft wurden Isabella Baer und Bernd Schmid verabschiedet. Beide hatten sich in den vergangenen Jahren engagiert eingebracht. Mit den neuen Beisitzern Gisela Heine und Sabine Kimmerle sei die Vorstandschaft weiterhin aber bestens besetzt.

Hansjörg Veser ging auch auf das Jahresprogramm 2018 ein. In diesem Jahr möchte der Verein wieder mit dem wöchentlichen Angebot „Kneipp fit“ zu Bewegung anregen. Jeden Mittwoch von 4. April bis zum 26. September ist um 18 Uhr Treffpunkt unterhalb des Kneippbads zu einer dem Tempo der Teilnehmer angepassten Runde um den Stadtweiher. Der Verein möchte damit besonders Anfänger und Ungeübte ansprechen. Venentrainerin Christine Schmelzenbach übernimmt einige Termine, so am 11. April., und ergänzt das Angebot mit Übungen zur Venengymnastik.

Am Dienstag, 17. April, lädt der Verein um 19.30 Uhr ins Alte Kloster ein. Heilpraktikerin Isabella Baer und Claudia Litzbarski nehmen sich dem Thema „Herzgesundheit und „Aderlass“ an.

Neugierig machte Hansjörg Veser in seinem Ausblick auf weitere Vorhaben auch mit der Idee für Fitnessstationen am Stadtweiher. Dieses Projekt soll den beliebten Weg für Spaziergänger und Freizeitsportler noch attraktiver machen. In Kürze soll es konkret der Verwaltung vorgestellt werden.