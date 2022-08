Knapp ein Jahrhundert in der Backstube

Gleich drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durfte Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, zu ihrer langjährigen Arbeit in der Backstube Wandinger in Leutkirch gratulieren. Gemeinsam kommen die Mitarbeiter auf fast 100 Jahre im Betrieb. (von links): Barbara Roggors arbeitet seit 20 Jahren als Bäckereifachverkäuferin in der Bäckerei von Franz Wandinger. Berthold Kolb ist bereits seit 35 Jahren Bäckergeselle und inzwischen auch Backstubenleiter. Erika Greising arbeitet seit 33 Jahren als Bäckereifachverkäuferin bei Wandinger. Foto: Handwerkskammer Ulm