Knall schreckt Leutkircher hoch: Verpuffung bei Pfleiderer

Ein starker Knall hat am Sonntag kurz vor Mitternacht die Leutkircher hochgeschreckt. Bei der Firma Pfleiderer in der Wurzacher Straße war es nach Polizeiangaben zu einer Verpuffung gekommen.

Gegen 23.40 Uhr meldete die Polizei „Feuer und starke Rauchentwicklung“ auf dem weitläufigen Firmengelände des Unternehmens. Es gebe keine Verletzten. Zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch und der Werksfeuerwehr, die als erstes am Unglücksort war, waren im Einsatz. Vor Ort waren auch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes.

So kam es zur Verpuffung

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von schwaebische.de gegen 1.30 Uhr mitteilte, war ein technischer Defekt Ursache. Eine Filteranlage hatte sich mit Staub zugesetzt. Ein daraus resultierender Funkenflug führte zur Verpuffung. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, so der Polizeisprecher weiter. „Es sind keine Gefahrenstoffe ausgetreten.“ Ebenso habe es keine Verletzten gegeben. Der Sachschaden liege im unteren fünfstelligen Bereich.

Wie Mitglieder der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Leutkirch bist“ berichteten, war der Knall der Verpuffung bis nach Niederhofen und Diepoldshofen sowie in der ganzen Stadt zu hören.

Pfleiderer, ehemals Thermopal, ist ein Holzwerkstoffe herstellendes Unternehmen in Leutkirch. Es beschäftigt in der Allgäustadt an die 500 Personen.