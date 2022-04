Klöckles-Markt 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spitz auf Spitz und Kopf auf Kopf, wer it klöckelt isch an Tropf - hieß es am vergangenen Ostermontag nach Corona bedingter 2jähriger Pause pünktlich um 11 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz vor der Dreifaltigkeitskirche. Es hat sich dazu eine erfreuliche Anzahl interessierte Menschen eingefunden. Vor allem die Kinder hatten ihren Spaß am klöckeln. Das verlorene, weil beim klöckeln kaputt gegangene Ei dann allerdings herzugeben, fiel dem einen oder anderen Kind nicht ganz so leicht.

Bereits vor einigen Jahren hat Gerhard Stör diesen fast 200 Jahre alten Brauch wieder aufleben lassen, allerdings damals den ursprünglichen Veranstaltungsort vor dem Hotel Post auf den schönen Platz vor der Dreifaltigkeitskirche verlegt.

Nachdem ihm die Organisation aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, freut es ihn sehr, in seiner Nichte Andrea Stör mit ihrem Mann Fredy Nachfolger gefunden zu haben damit die Tradition des Klöckles-Marktes weiterbesteht. Er und seine Frau Edeltraud sponsern weiterhin die musikalische Umrahmung durch 4 Musikanten, sowie die zum Verkauf angebotenen bunten Ostereier. Der Verkaufserlös ging, wie jedes Jahr, an die Evangelische Kirchengemeinde.

Vor der Veranstaltung haben Manfred und Monika Stör den Brunnen etwas österliches Flair verliehen. Wenn sich im kommenden und im Jubiläumsjahr genügende Helfer*innen melden, dann soll der Brunnen richtig als Osterbrunnen dekoriert werden.

Wünschenswert wäre, dass dann obendrein noch mehr Bürger*innen an dieser Traditionsveranstaltung teilnehmen, wenn es Ostermontag 2023 wieder heißt: „Spitz auf Spitz und Kopf auf Kopf, wer it klöckelt isch an Tropf!“