Klingende Vielfalt in Göppingen

Das Landesmusikfestival ist das größte Festival der Amateurmusik in Baden-Württemberg. Es findet jährlich an wechselnden Orten im Land statt, 2022 in Göppingen. Der Schulchor der Grundschule Gebrazhofen hatte sich zu diesem Event angemeldet und die Kinder übten fleißig für diesen Auftritt. So fuhren sie bestens vorbereitet mit dem Bus nach Göppingen und die Spannung stieg spürbar, als der Chor an der Bühne am Schlossplatz ankam.

Und dann war es so weit: „Nun bitten wir den Schulchor der Grundschule Gebrazhofen auf die Bühne“ erklang es aus den Lautsprechern. Mit großer Begeisterung sangen die Kinder, von Inge Menig am E-Piano begleitet das „Lied vom Grundschulchor“, das „Lied über mich“ und von der „Clementine“. „Meine Mami“ war eine Homage an alle Mütter. Überzeugend sangen die Mädchen und Buben auch das Lied: „I bin a Dorfkind“ das offiziell als letzter Programmpunkt angesagt wurde. Aber natürlich verlangte das zahlreich erschienene, begeisterte Publikum eine Zugabe und so erklang noch das zu dem herrlichen Wetter passende Lied „Pack die Badehose ein“. Anhaltender Applaus begleitete die Kinder beim Verlassen der Bühne und alle Sängerinnen und Sänger konnten zu recht sehr stolz auf ihren Auftritt sein.

Danach gab es im Merklineum noch eine Führung durch das Eisenbahnmuseum, das Kleine und Große gleichermaßen begeisterte. Auf dem Heimweg gratulierte die Chorleiterin, Anne-Regina Sieber allen Sängerinnen und Sänger zu ihrem großartigen Auftritt. Sie machte noch einmal deutlich, dass der Ausflug durch das „Aufholpaket“ des BMFSFJ und der Deutschen Chorjugend gefördert wurde.

Ein großes Dankeschön gab es von Frau Weber-Gruber an Frau Sieber. Die Chorleiterin hatte nicht nur die Kinder optimal auf den Auftritt vorbereitet, sie hatte auch die gesamte Organisation von der Antragstellung bei der Deutschen Chorjugend im Dezember über die Anmeldung beim Landesmusikfestival bis hin zur Planung und Durchführung der Fahrt mit Organisation von Essen und Getränke übernommen. Alle waren sich einig, dass diese Konzertreise ein unvergessliches Erlebnis war.