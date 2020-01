Klimaneutrales Bier aus Leutkirch: Sogar ein Jugendfestival aus Hamburg hat angefragt

Die Feuerwehr Bad Saulgau ist am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einem Brand an der Kaiserstraße in Bad Saulgau ausgerückt. Bauarbeiter der Firma Reisch, die nebenan auf der Baustelle des früheren Kaufhauses Linder’s beschäftigt waren, hatten aufsteigenden Rauch aus dem Anbau eines Wohngebäudes bemerkt und sofort den Notruf abgesetzt. „Sie haben vorbildlich reagiert“, sagte Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. Auf der Terrasse brannte aus ungeklärter Ursache eine Mülltonne.