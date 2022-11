Klimaforscher Professor Dr. Markus Rex berichtet über Arktisexpedition

Anlässlich ihres 200-jährigen Jubiläums lädt die Kreissparkasse Ravensburg zu einer kostenlosen Jubiläums-Veranstaltung mit Professor Dr. Markus Rex ein. Diese findet am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr in der Festhalle Leutkirch, Herlazhofer Straße 9, statt. Einlass ist ab 18 Uhr.

Professor Dr. Markus Rex wird in seinem Vortrag unter anderem über die Arktisexpedition berichten und aufzeigen, welche dramatischen Folgen der Klimawandel hat. Er berichtet vom Alltag unter den extremen Bedingungen in der Arktis, von den logistischen und planerischen Herausforderungen eines Vorhabens, das durch die Unvorhersehbarkeiten der Natur bestimmt ist und von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die Forscher im Eis sammeln konnten. "Es werden dringend faire, ausgewogene und sozialverträgliche Gesamtkonzepte benötigt, die aber auch unsere Wirtschaft weiter gedeihen lassen", so der Klimaforscher.

Prof. Dr. Markus Rex leitet die Atmosphärenforschung des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und ist Professor für Atmosphärenphysik an der Universität Potsdam.Er hat bereits unzählige Expeditionen in Arktis, Antarktis und andere entlegene Regionen der Welt unternommen, heißt es in der Pressemitteilung der Sparkasse Ravensburg.

2020 wurde er vom renommierten Nature-Magazin als einer von weltweit fünf Wissenschaftlern aufgeführt, deren Arbeiten man im Auge behalten sollte. Sein wöchentlicher Radiopodcast auf SWR1 wurde für den deutschen Radiopreis 2020 nominiert.