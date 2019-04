Kleintierschau am Ostermontag im Hasenheim

Eine „Osterschau“ findet am Ostermontag, 22. April, von 9.30 bis 17 Uhr in der Austellungshalle des Kleintierzuchtvereins Leutkirch-Urlau im Pfingstbrunnenweg 6, in Leutkirch statt. Gezeigt werden Kaninchen, Hühner, Küken und Tauben in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen. Mit Glück können die Besucher beim Kükenschlüpfen zusehen. Filigrane kunstvoll gestaltete Ostereier werden ebenfalls präsentiert. Als Besonderheit ist dieses Jahr ein Wettbewerb mit Nicht-Rassekaninchen vorgesehen. Die öffentliche Wertung findet von 10 bis 12 Uhr statt. Die Preisverleihung ist um 13 Uhr geplant. Der Verein bietet einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl an.