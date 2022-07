Kleinskulpturen üben einen besonderen Reiz aus

„So etwas habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, das hätte ich in einer Kleinstadt wie Leutkirch nicht erwartet“, war der Kommentar eines Besuchers aus Augsburg.

Gemeint hat er anerkennungsvoll die Kleinskulpturenausstellung in der Galerie im Kornhaus, die, musikalisch umrahmt von einem erfolgreichen Percussion-Trio der JMS, eröffnet wurde. Oberbürgermeister Hans Jörg Henle betonte auch bei seiner Begrüßung, dass mit den drei derzeit laufenden Kunstpräsentationen im Gotischen Haus, auf dem Skulpturenweg in der Altstadt und nun im Kornhaus etwas noch nie Dagewesenes in Leutkirch zu sehen sei. Sein Dank richtete sich in erster Linie an den Galeriekreis, der mit großem Einsatz diese Ausstellungen organisiert habe.

Der Sprecher des Galeriekreises, Otto Schöllhorn, stellte gemeinsam mit Sinikka Kreitmaier, Sachbearbeiterin im Kulturbüro der Stadt Leutkirch, die Bildhauerinnen und Bildhauer mit ihrer Vita und den Besonderheiten ihres künstlerischen Schaffens, vor. Im Zwiegespräch mit den Künstlern konnte noch Zusätzliches über Absicht und Beweggründe in Erfahrung gebracht werden.

Wie auf dem Skulpturenweg steht auch in dieser Ausstellung mit Kleinskulpturen die freie und abstrakte Gestaltungsform der Objekte im Vordergrund, in einem Bogen von herkömmlich klassischer Bildhauerei bis hin zu neuen unkonventionellen Ansätzen. Durchschnittlich sind pro Aussteller vier Arbeiten zu sehen.

Teilnehmende Bildhauer und Bildhauerinnen sind Lioba Abrell, Jörg Bach, Alfred Bradler, Bettina Bürkle, Petra Ariana Ehinger, Wolfgang Keßler, Axel Otterbach, Florian Rautenberg, Birgit Rehfeldt, Hans Schüle, Christoph Traub und Elke Wieland.

Öffnungszeiten im Kornhaus: montags 9 bis 18, mittwochs und freitags 14 bis 18, donnerstags 10 bis 12 und 14 bis 19, samstags 10 bis 12 sowie sonntags 15 bis 17 Uhr.

Nächste Führung durch „Kunst in der Stadt“: Freitag, 29. Juli, 17 Uhr (Treffpunkt und Anmeldung im Touristinfo).