Kleiner Zug, große Kameradschaft

In der Serie „Fasnets-Musiken“ wird in der aktuellen Folge der Fürst-Georg-Fanfarenzug Leutkirch vorgestellt. In früheren Jahren waren für den Fanfarenzug 35 öffentliche Auftritte im Jahr, unter anderem auch mehrmals beim Münchner Oktoberfestumzug, Normalität. Wegen der gesunkenen Zahl der Musiker, tritt der Zug inzwischen fast nur noch an der Fasnet öffentlich auf. Den Spaß an der gemeinsamen Fanfarenmusik haben sie laut ihrem Vorsitzenden Alexander Gruber deswegen aber noch lange nicht verloren.

Zusammenspiel mit anderen

Aktuell besteht der Fürst Georg Fanfargezug Leutkirch – kurz FGFZ – noch aus elf aktiven Musikern. Bei den meisten Fasnetsumzügen spielen sie deshalb oft jeweils mit einem anderen Fanfarenzug zusammen. „Dann macht das Spielen mehr Spaß, als wenn wir alleine nur mit unseren Leuten auftreten würden“, erklärt Gruber. In dieser Fasnet spielt der FGFZ so etwa auf den Umzügen in Aitrach, Legau und Leutkirch mit dem Aitracher Fanfarenzug zusammen und beim Nachtumzug in Ochsenhausen mit dem Fanfarenzug Bad Wurzach. Vor allem mit diesen beiden Zügen habe sich das Zusammenspiel gut bewährt. „Man muss sich dazu nur die richtigen Fanfarenzüge aussuchen, dann macht es, nicht nur während den Auftritten, zusammen sogar noch mehr Spaß“, so Gruber.

Vor gemeinsamen Auftritten gebe es natürliche auch gemeinsame Proben mit dem jeweiligen anderen Zug. Generell sei es aber ein großer Vorteil, dass es bei den Fanfarenzügen drei, vier „Klassiker“ gebe, die so gut wie jeder Zug im Repertoire hat. Gerade in der Fasnet könne man so bei Bedarf auch mal kurzentschlossen einen Umzug ohne vorherige Probe mit einem anderen Fanfarenzug gemeinsam absolvieren. In der Vergangenheit hat der FGFZ so unter anderem auch schon spontan mit den Isnyer Reichsstadt-Fanfaren zusammengespielt.

Keine Lagerbildung

Laut Gruber hat es übrigens durchaus auch Vorteile, dass man ein relativ kleiner Fanfarenzug ist: „Wir sind auch nach den Umzügen abends gemeinsam als eine Gruppe unterwegs, es gibt keine Lagerbildung“. Überhaupt sei der „unglaubliche Zusammenhalt“ die größte Stärke des FGFZ. Bei Auftritten und bei der jährlichen Proben-Hütte schaut jeder, dass er es irgendwie schafft, mit dabeisein zu können. „Nur deswegen können wir überhaupt noch auftreten“, sagt Gruber. Diese Kameradschaft ist es, was auch er selbst am meisten schätzt. Und weswegen er nach 17 Jahren immer noch dabei ist.

Ungefähr ab Oktober probt der FGFZ jeden Montag ab 20 Uhr in einem Musikraum im Keller des Gymnasiums. Im Sommer trifft man sich nur einmal im Monat zur Probe. Es sei denn, es steht ein Auftritt an, etwa an der Kinderfesteröffnung. Dann fange man acht Wochen vor dem Auftritt wieder mit den regelmäßigen Proben an. Sollte jemand Lust haben, beim FGFZ einzusteigen, darf er gerne vorbeikommen. Den wenigen Musikern zum Trotz denkt der FGFZ laut Gruber nämlich noch lange nicht ans Aufgeben. Dazu mache es einfach zu viel Spaß.

Prominenter Namensgeber

Zu seinem Namen ist der FGFZ übrigens gekommen, weil man bei der Gründung 1981 Fürst Georg von Waldburg-Zeil als Schirmherr gewinnen konnte. Daher bekam auch die Vereinstracht – eine schwedische Reiteruniform aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges – die Farben des fürstlichen Hauses, Gelb und Schwarz. Die Uniform wird bei Auftritten während der Fasnet allerdings nicht getragen.