Kleidertausch im Leutkircher Jugendhaus

Jeder kennt das Phänomen: Ein voller Kleiderschrank und trotzdem herrscht Ratlosigkeit und Chaos. Diese Tatsache, sollte zum Nachdenken anregen. Deswegen feiert das Jugendhaus am Samstag, 7. Mai, den internationalen Tag der Familie mit einer Kleidertausch-Party von 9 Uhr bis 13 Uhr im Jugendhaus Leutkirch in der Poststraße 8. Tauschen ist das neue Shopping. Deshalb freut sich nicht nur der Geldbeutel, sondern natürlich auch die Umwelt über die Kleidertausch-Party im Jugendhaus. „Heutzutage wird in unserer globalisierten Welt Kleidungsstücke in Massen hergestellt und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind doch auch unsere Kleiderschränke meist ziemlich voll, wodurch es oftmals Kleidungsstücke gibt die kaum bis gar nicht getragen werden“, so Romeo Hilgers vom Aktiven-Rat des Jugendhauses.

Das Jugendhaus-Team möchte deshalb einen nachhaltigen Beitrag leisten, indem den Leutkircher Bürgern die Möglichkeiten geboten wird, Kleidung zu tauschen. Wer kann, soll gut erhaltene Kleidungsstücke mitbringen, tauschen und so wieder frischen Wind in den Kleiderschrank bringen. Außerdem bietet das Team noch ein Ess-Angebot an. Es werden Hot Dogs (auch eine vegane Variante) für je 1,50 Euro angeboten.