Klassisches Theater – mal erfrischend weiblich

Wieder einmal mehr ist die Malztenne der Brauerei Härle zur Location für einen besonderen Abend geworden. Auch wenn die Bühne hätte größer sein dürfen und der Zuschauer mehr. Das Laientheaterteam „d’ Weibsbilder“ um die ausgebildete Schauspielerin Regisseurin und Theaterpädagogin und Ute Dittmar aus Isny bot erfrischend-amüsante Stunden, tänzerische Leichtigkeit, rhetorische Höchstleistung und zudem spannungsgeladene, fast explosive Stimmung mit dem Klassiker „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist.

Der Richter Adam im Bett mit gleich zwei „Evas“ – seinen Mägden Liese und Grete (Rita Angele und Iris Vögel) –, die ihm stets zur Seite sind und auf jazzige Rhythmen in Hemd und Talar helfen. Soweit der erotisch-chaotische Anfang der Geschichte. Den faulen Charakter des hochangesehenen Richters konnten die Zuschauer bald erahnen. Denn nicht nur seine Hose hatte vorne und hinten Schlitze, ein gar übles Schlitzohr war er selbst. Ein Mann mit zwei Gesichtern, der sich gekonnt aus jeder noch so geringen Anschuldigung herausredet. Ob er Drohungen ins Ohr der unschuldigen Eve (Charlotte Florack) flüsterte oder ihren jungen Liebhaber Ruprecht, Linus Lencke als einziger „echter“ Mann im „Weibsbilder“-Team, anbrüllte – Adam, beziehungsweise Simone Uetz, war absolut authentisch in ihrer zwiespältigen Richterrolle und hatte sich dafür über Wochen einen echten Kahlkopf bewahrt. Hut ab!

Verwirrungen über nächtliche Geschehnisse

Doch es ging um den Krug, das wertvolle Erbstück, das in einer Nacht der unglücklichen Umstände und seltenen Zufälle zerbrochen ward. Das Geranke und Feilschen um die Geschehnisse in jener Nacht vor dem Richterstuhl des befangenen Adam und dazu noch vor den Augen und Ohren des Gerichtsrates Walter (Paraderolle für Melanie Tauscher), war eine geniale Mischung von laut und leise, von leicht verdorben bis hochintelligent, von Ahnungen und Meinungen, die nicht nur Kleist, sondern auch die erfahrene Regisseurin Dittmar, gebürtig aus Kiel, höchst gelungen geschrieben wie auch einstudiert hat – samt einer Jagd über die Bühne.

Wer war der Übertäter? Ein Gärtner ist nicht zur Stelle, also der Schuster, oder der Leibhaftige selbst? Es ging um Ehre und die Wahrheit – der Stoff, aus dem Theaterstücke gewoben werden. In weiteren Rollen glänzten wunderbar süß-säuerlich Hildegard Birmelin als Schreiber Licht, übrigens ein „Weibsbilde“r-Urgestein, sowie Isabella Stumpp als kernig-uriger Bauer Veit (als Frau kaum erkennbar) und last not least die beiden echten Frauen des Theaterstücks, die Marthe, die den kaputten Krug durchweg in Händen hielt (Angela Mühler), sowie die exotische Tante Brigitte samt köstlicher Mimik von Regina Baumgärtner, die am Ende so manches auflösen durfte.

Das Team der „Weibsbilder“ ist nicht jedes Jahr identisch. Jeder kann sich zum Theaterspielen bei Ute Dittmar melden. Ein fester, langjähriger Stamm ist dabei und unverzichtbar, denn die Charaktere werden in vielen Monaten einstudiert, inklusive Körperarbeit und Teamfähigkeits-Workshops - und das seit neun Jahren. 2019 ist also aller Wahrscheinlichkeit mit einem ein Zehner-Jubiläums-Theaterstück zu rechnen.