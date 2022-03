Klarer Sieg für Leutkircher Handballer

Die TSG Leutkirch hat ihr Nachholspiel gegen den SC Vöhringen II in der Handball-Bezirksklasse erfolgreich absolviert. Am Mittwochabend gewannen die Leutkircher klar mit 33:21 (18:13). Die ursprünglich auf den 5. März angesetzte Partie hatte coronabedingt verlegt werden müssen.

Der Leutkircher Kader wurde mit Stefan Kronenwett und zwei Spielern aus der A-Jugend, Julian Scheich und Alexander Kurtz, erweitert. So konnte Trainer Manfred Folter auf eine fast voll besetzte Bank zurückgreifen. Die TSG startete konzentriert und engagiert in das Spiel. Dank einer starken Abwehr konnten einige Kontertore erzielt werden, insgesamt wurden die Chancen konsequent genutzt. Folgerichtig stand es nach fünf Minuten schon 4:1 für Leutkirch. Vöhringen musste sich kurz schütteln, kam dann aber auch gut ins Spiel. Da sich einige technische Fehler ins Leutkircher Spiel einschlichen und die Abwehr nicht mehr so gut funktionierte, konnte der SC Vöhringen in der elften Minute zum 6:6 ausgleichen. Die darauf genommene Auszeit von Folter zeigte Wirkung und Leutkirch konnte sich nach und nach wieder etwas Luft verschaffen. Bis zur Halbzeit konnte deshalb eine komfortable 18:13-Führung erspielt werden.

Die Devise für die zweite Hälfte war klar: Den Sack schnell zu machen und Kräfte für das kommende Spiel am Samstag zu sparen. Ähnlich wie im ersten Durchgang startete die TSG sehr konzentriert und abgeklärt, was aber nur für ein paar Minuten anhielt. Doch die Leutkircher konnten sich schneller wieder fangen, vor allem in der Abwehr wurde wenig zugelassen. Da die TSG-Bank gut besetzt war, konnte viel durchgewechselt werden. Dank der guten Abwehr sowie den Wechseln konnte Leutkirch immer wieder schnell umschalten und einige Konter erzielen. Der SC Vöhringen hatte noch eine starke Phase in der 41. Minute, musste sich aber am Ende einer von vielen technischen Fehlern geprägten Partie mit 21:33 geschlagen geben.

Am Samstag empfängt die TSG Leutkirch die HSG Illertal um 20 Uhr in der Seelhaushalle. Das Hinspiel konnte Illertal mit 33:30 für sich entscheiden. Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren, muss die TSG das Rückspiel für sich entscheiden.