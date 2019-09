Klarer Sieg für Leutkircher Handballmänner

Die TSG Leutkirch hat mit einem mühelosen Sieg gegen die SG Ulm/Wiblingen 2 ihre Wiederaufstiegsambitionen in der Handball-Bezirksklasse unterstrichen. Nach dem nie gefährdeten 48:18 stehen die Herren mit zwei Siegen aus zwei Spielen und 4:0 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz, zusammen mit Bregenz Handball 2.

Bis zur vierten Minute konnten die acht angereisten Ulmer noch mithalten. Doch nach dem 3:3 setzten die Leutkircher sich ab und konnten sechs Tore am Stück erzielen. So ging das Spiel auch weiter, Leutkirch spielte schnell nach vorne und stand hinten sicher. Nach 18 Minuten hatte Leutkirch einen Zehn-Tore-Vorsprung erspielt. Dank der starken Vorstellung in den ersten 20 Minuten kamen alle Spieler zum Einsatz und Trainer Manfred Folter konnte taktisch viel ausprobieren. Mit 24:10 ging es in die Halbzeit.

Das Spiel war natürlich schon entschieden, trotzdem gab es noch einige Dinge zu verbessern. Vor allem gab es bei der Chancenverwertung noch Steigerungspotenzial, zu viele klare Chancen waren in der ersten Hälfte nicht genutzt worden. Leutkirch legte im zweiten Abschnitt gleich wieder stark los und konnte bereits nach elf Sekunden durch Juri Sperle den ersten Treffer erzielen. Die Ulmer versuchten noch etwas Schadensbegrenzung, aber ihre dünn besetzte Bank half nicht dabei. Dadurch lief Leutkirch einen Konter nach dem anderen und baute den Vorsprung immer weiter aus. Völlig verdient stand deshalb am Ende ein 48:18 für Leutkirch auf der Anzeigetafel. Erfreulicherweise konnte jeder Leutkircher Feldspieler mindestens ein Tor erzielen.

Für Leutkirch spielten: Andreas Lutz, Nils Fleischmann (beide Tor), Gianluca Rizzo (7), Michael Gantner (10), Sebastian Herberg (1), Manuel Bauhofer (2), Matthias Göser (1), Noah Bauhofer (1), Juri Sperle (7), Nico Lau (4), Johannes Bauhofer (8), Michael Willburger (7)

Am Samstag steht das nächste Auswärtsspiel der Leutkircher Handballer gegen den HCL Vogt an. Die Vogter hatten bis jetzt ein Spiel gegen TSV Lindau und konnten dieses mit 33:28 für sich entscheiden.Die Herren wollen ihre Siegesserie weiter fortsetzen. Mit konsequentem Abwehrverhalten und einem kaltschnäuzigen Angriff sollte das auch in Vogt funktionieren.