Klarer Sieg für Leutkircher Handballer

Die Handballer der TSG Leutkirch haben in der Bezirksklasse ihr Auswärtsspiel bei Ulm/Wiblingen klar gewonnen und damit Platz drei in der Tabelle gefestigt.

Trainer Manfred Folter warnte vor der Auswärtsaufgabe in Ulm. Besonders mit Heimrecht konnte die Wiblinger Mannschaft den einen oder anderen Favorit schon ärgern. Und auch die Erfahrungen aus den vergangenen Aufeinandertreffen in Wiblingen waren alles andere als deutliche Erfolge für Leutkirch.

Zu Beginn agierte das Leutkircher Team im eigenen Angriff fahrlässig, mehrfach wurden gute Chancen nicht zum Torerfolg genutzt. Deshalb zeichnete sich in den ersten zwanzig Spielminute beim Spielstand von 9:9 ein Duell auf Augenhöhe ab. Erst nach einer Auszeit durch den Gastgeber konnte ein erster Zwischenspurt zur 16:12-Halbzeitführung für Leutkirch erzielt werden. Zum Ende der ersten Halbzeit konnte Leutkirch besonders durch das schnelle Spiel aus einer stabilen Abwehr den Gästetorhüter überwinden. Auch der Positionsangriff agierte mit mehr Selbstvertrauen und Ruhe. Mehrfach wurden klare Tormöglichkeiten herausgespielt und in zählbares umgemünzt.

In der Halbzeitpause wurde besonders das eigene Angriffsspiel gegen die 5:1-Abwehrformation der Wiblinger besprochen. Die klare Marschroute von Trainer Folter war: ,,Nichts mehr anbrennen zu lassen.“ Diese Vorgabe konnte die Leutkircher Mannschaft direkt umsetzen. Durch fünf Tore in Folge wurde in der 40. Spielminute durch Valentin Menge zum 24:14 vorentscheidend getroffen. In den letzten 20 Spielminute konnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden. Nach 60 Spielminute stand schlussendlich ein 37:23- Auswärtserfolg für die TSG Leutkirch auf der Anzeigetafel.

Am kommenden Wochenende steht für das Leutkircher Team ein spielfreies Wochenende an. Weiter geht es am 1. Februar in der dritten Pokalrunde in Ravensburg.