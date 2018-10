Klare Niederlage für den FC Leutkirch

Der FC Leutkirch hat in der Fußball-Landesliga deutlich mit 1:4 (1:3) beim FV Rot-Weiß Weiler verloren. Damit steckt der FCL weiter tief im Tabellenkeller fest. Leutkirchs Trainer Bruno Müller, der in der Saison 2001/2002 selbst einmal Weiler-Trainer gewesen war, sprach von einem „Qualitätsunterschied“ zwischen beiden Teams.

Die Führung der Gastgeber glich Malick Dambel nach einer knappen halben Stunde zwar aus – Weilers Dominik Dieing hatte Can Bozoglu zu Fall gebracht –, doch das 1:1 hielt nicht lange. Noch vor der Pause legte Weiler zwei Tore gegen den Tabellenvorletzten nach. Müller sprach anerkennend von der Effektivität des Gegners: „Die haben in der ersten Halbzeit vier, fünf Chancen und machen drei Tore.“

Nach der Pause waren die Verhältnisse auch spielerisch deutlich. Weiler kontrollierte die Partie und hatte noch einige gute Chancen. Erst in der Nachspielzeit jedoch gelang das vierte Tor. FCL-Coach Müller realistisch: „Wir haben gezeigt, was wir können.“ Heißt: Mit einer Mannschaft wie Weiler, die ganz oben mitspielt, kann Leutkirch eigentlich nur schwer mithalten. Es habe „der allerletzte Punch“ gefehlt, sagte der FCL-Trainer. Sein Gegenüber, Weilers Coach Jürgen Kopfsguter, war nach dem achten ungeschlagenen Spiel in Folge zu frieden: „Wir waren fußballerisch besser.