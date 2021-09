Klänge fürs Herz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweite und letzte Orgelmatinée in diesem Jahr kam mit herzerweichenden Klängen bestens bei den Zuhörern an. Regionalkantor Franz Günthner an der Orgel, Gertud Hiemer-Haslach, Gesang, und Ulrike Neubacher an der Harfe konnten unter dem Motto „Sing an play with grace“ ein wunderschönes, klanglich sensibel vorgetragenes und bestens aufeinander abgestimmtes Programm bieten. Das Konzert am Samstagmorgen war ausverkauft, alle Plätze waren belegt.