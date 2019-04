Klöckelmarkt: Leutkircher pflegen alte Tradition

„Spitz auf Spitz“ und „Kopf auf Kopf“ hat es am Ostermontag beim beliebten Klöckelmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche geheißen. Seit vielen Jahr wird dieser Brauch von Gerhard Stör und seiner Frau Traudl organisiert. Gepflegt wird diese Tradition bereits seit mehr als 120 Jahren.

Für viele Leutkircher Bürger stellt der traditionelle Klöckelmarkt am Ostermontag einen festen Bestandteil im Jahreskalender dar. Was Anfang des 19. Jahrhunderts laut einem Verkündbuch der katholischen Kirche eher als Unfug und unanständiges Lärmen galt, stellt heute einen wichtigen Bestandteil alter Tradition dar.

„Ich such noch einen Popo“

Geklöckelt wurde, was das Zeug hielt. Teilgenommen haben nicht nur zahlreiche Kinder, sondern auch viele Erwachsene. Während die Großen eine „Niederlage“ gegen ihren „Rivalen“ gelassen nahmen, kam aus manch Kindesaugen die eine oder andere Träne. So war vielfach zu hören: „Mama, der hat mein Ei kaputt gemacht“ oder „Ich such noch einen Popo“. Gemeint war damit wohl das unbeschadete Eierhinterteil eines Mitstreiters.

Teilnehmerin Lina Boneberg aus Ottmannshofen erinnerte sich beim Klöckelmarkt an längst vergangene Zeiten: „Als ich noch ein Kind war wurde bei uns zu Hause an Ostern immer geklöckelt. Da kam kein einziges Ei unbeschadet davon.“

Hübsch bemalte Eier

Wer keine eigenen hartgekochten Eier dabei hatte, konnte diese auf dem Platz vor der Kirche zu einem günstigen Preis erwerben. Zusätzlich boten Kindergartenkinder des Familienzentrums St. Vincenz am Oberen Graben hübsch bemalte Eier zum Verkauf an, um ihre Kasse ein wenig aufzubessern.

Für den musikalischen Rahmen sorgte eine kleine Abordnung der Stadtkapelle.

Organisator Gerhard Stör freute sich sichtlich über das rege Interesse am kleinen Spektakel und erklärte: „Toll, dass so viele Leute gekommen sind.“