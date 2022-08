KjG-Zeltlager im Karlistal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller Leben war das KjG-Zeltlager im August. 10 Tage verbrachten Teamer und Kinder im schönen Karlistal. Bei schönstem Sonnenschein waren die kalten Duschen eine Erfrischung für Kinder und Teamer. 17 junge Erwachsene begleiteten dieses Jahr 40 Kinder.

Für die meisten war es das erste Mal auf dem Zeltlager und es gab viel zu entdecken beim Indianertag, am Lagerfeuer oder beim Postenlauf. Glückliche und müde Gesichter wurden dann am letzten Tag nach Hause verabschiedet. Mehr gibt es im Herbst, wenn KjG und Minis gemeinsam zur Kinderhütte einladen. Sie findet vom 3.-5. November am Pfänder statt und ist für Kinder von 9-13 Jahren. Anmeldung unter www.mutmacher-leutekirche.de