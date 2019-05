KJG-Sommerzeltlager: Elternabend am 19. Mai

Auch dieses Jahr findet Ende Juli/Anfang August das zweiwöchige Zeltlager der KJG (Katholische Junge Gemeinde) Leutkirch statt. Mehr als 70 Kinder freuen sich jetzt schon, am Zeltlager teilnehmen zu dürfen. Fernab von Alltag, Medien und dem gewohnten Umfeld erleben sie mit 22 Teamern und Leitern eine tolle Zeit in der Natur. Hier werden die Jungs und Mädchen wie jedes Jahr zu acht gemeinsam mit einem Teamer im Zelt übernachten. Viele andere Teams, wie etwas das Küchenteam, die Leitung oder die ZBV (Zur besonderen Verfügung) kümmern sich außerdem um diverse andere Dinge wie Ernährung, Tagesprogramm und Spaß. Sie alle versuchen, den Kindern eine unvergessliche Zeit zu bescheren. Anders als im Vorjahr ist das Zeltlager, für das die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, diesmal in Winterstetten auf dem ehemaligen Fußballplatz. Der Elternabend dazu findet nicht am ursprünglich genannten Termin statt, sondern am Sonntag, 19. Mai, um 17.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus am Oberen Graben.