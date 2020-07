Kitas schmücken sich in Leutkirch-Farben

Die Leutkircher Kindertageseinrichtungen starten anlässlich des ausfallenden Kinderfestes eine Dekorationsaktion in „blau und gelb“. Statt des „Bunten Nachmittags für Jung und Alt“ am Kinderfestmontag wird es tolle Dekorationen geben, die bei einem Spaziergang besichtigt werden können, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Claudia Pfeffer und Petra Schosser, die für den „Bunten Nachmittag“ der normalerweise am Kinderfestmontag stattfindet, verantwortlich sind, laden stattdessen zum privaten Kinderfestspaziergang ein. Auf diesem können die blau-gelben Dekorationen bewundert werden. Folgende Einrichtungen beteiligen sich: Kindergarten Piepmatz, St. Elisabeth, Firlefanz, Johanneskindergarten, St. Vincenz, St. Josef, St. Hedwig, Waldkindergarten Firlefanz, Waldorfkindergarten Gänseblümchen, St. Martin Adrazhofen, St. Silvester Tautenhofen.

Fotos der Deko-Aktion werden auf der Webseite des Kinderfestes, bei Facebook und Instagram zu sehen sein. Der Kinderfestausschuss belohnt so viel Ideenreichtum und Kreativität mit Leutkirch-Gutscheinen für jede Einrichtung.