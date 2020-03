Kita-Elternbeiträge für April ausgesetzt

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Virus sind als Folge einer ministeriellen Anordnung sämtliche Leutkircher Kindertagesstätten geschlossen worden. Lediglich 19 Kinder werden derzeit an sechs Kita-Standorten in Notgruppen betreut, wie Stadtverwaltung Leutkirch mitteilt. In der Zwischenzeit haben die kirchlichen Verbände mit Städte- und Gemeindetag beraten und für den Monat April zunächst eine Aussetzung der Elternbeiträge empfohlen. Die Träger der Kindertageseinrichtungen in Leutkirch befürworten dieses Vorgehen, so die Stadt weiter. Für den Monat März seien bereits alle Elternbeiträge über die Träger eingezogen. Bei den Eltern der Kinder, die in Notgruppen betreut werden, behalten sich die Träger den Einzug der April-Gebühr vor.