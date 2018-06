KISI’s geben Open-Air-Konzert

Am Wochenende ist der KISI-Deutschland-Chor mit 65 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu einem Probenwochenende in Adrazhofen. Am Samstag, 12. Juli, präsentieren die KISI’s ein kleines Open-Air-Konzert in Adrazhofen am Sägeplatz 7 um 18 Uhr mit einem bunten Potpourri an KISI-Liedern. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 13.Juli, werden die KISI’s um 11.30 Uhr den Gottesdienst im Regina Pacis mitgestalten. KISI – die Abkürzung von Kinder Singen – ist eine internationale Bewegung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die mit Liedern und Musicals unterwegs sind. Wer KISI kennenlernen will, kann den KISI-Club besuchen. Die Termine sind: 25. Juli, 19. September, 17. Oktober, 7. November, 28 November und 12. Dezember jeweils von 15.30 bis 18:30 Uhr in der Turnhalle des Haus Regina Pacis.