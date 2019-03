Kirchengemeinde St. Martin feiert Kindergarten-Gottesdienst

Ein vollbesetztes Gotteshaus am Sonntagmorgen in St. Martin: Unter dem Thema „Mein Herz wird leicht – auf mich und andere schauen“ haben die katholischen Kindergärten, mitgestaltet vom Kinderchor unter Leitung von Regionalkantor Franz Günthner, zum Gottesdienst geladen, an dem zahlreiche Familien teilnahmen. Bezugnehmend auf die Lesung und auf das Evangelium wurde im Spiel, in den Liedern und in der Ansprache von Pastoralreferent Benjamin Sigg deutlich, wie wichtig es ist, nach einem Streit zu verzeihen. „Aus dicker Luft entsteht dann Luft zum Atmen, es fällt ein Stein vom Herzen. Mit Blick auf Jesus Christus lernen wir das Versöhnen, was ein großes Geschenk ist. Dies entsteht auch durch Beobachten von Menschen, die kein Herz aus Stein haben und verzeihen können“. Zur Erinnerung daran bekam am Ende der Heiligen Messe jedes Kind einen „Schmunzelstein“ mit nach Hause. Foto: Schweigert