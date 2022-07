Kirchen sammeln Waren für den Tafelladen

Die schwierige Situation der Tafelläden wegen zurückgehender Warenspenden und zugleich steigender Nachfrage ist derzeit ein großes Thema.

Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde starten deshalb in Leutkirch am Sonntag, 10. Juli, das Sammeln von Sachspenden für die Leutkircher Tafel. Die Waren können vor oder nach den Gottesdiensten in den Kirchen abgegeben werden. Die Gottesdienstzeiten am kommenden Sonntag: katholische Kirche St. Martin 10.15 Uhr, evangelische Dreifaltigkeitskirche 11 Uhr.

Diese Aktion steht im Zusammenhang mit der neu gegründeten „Initiative So(ziales) Le(utkirch)“, kurz SoLe. Beteiligt sind zahlreiche sozial Tätige vor Ort wie Diakonie, Caritas, Arkade, Pflegestützpunkt, Stadt Leutkirch sowie die Kirchengemeinden. Angesiedelt ist die „Initiative SoLe“ unter dem Dach des Familienbündnisses und soll bei dessen Jahresfest Ende September offiziell vorgestellt werden.

Besonders gebraucht werden im Tafelladen: Nudeln, Speiseöle, Essig, H-Milch, Konserven, Reis, Kaffee, Tee, Kaba, Marmelade, Honig, Hygieneartikel, Waschmittel, Zahnpaste und -bürsten, Reinigungsmittel.