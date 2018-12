Kirche St. Johannes Baptist ist ohne Gerüst

Pünktlich zum Weihnachtsfest präsentierte sich die Kirche St. Johannes Baptist in Wuchzenhofen zwar ohne Gerüst. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, die bereits im Frühjahr 2016 begonnen haben, sind jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Genehmigt wurden für den ersten Bauabschnitt von der Diözese Rottenburg-Stuttgart ursprünglich 872 000 Euro. Ein Betrag, von dem die Kirchengemeinde Wuchzenhofen selber 87 200 Euro stemmen muss. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten haben sich jedoch nach und nach weitere unumgehbare Mängel ergeben, die von Architektin Cornelia Welte auf eine 250 000 Euro geschätzt werden. Eine Genehmigung zum Weiterbau liegt bisher noch nicht vor.

Diese Kosten werden wegen zusätzlicher Arbeiten verursacht. Diese sind nötig bei der Dachdeckung an der nördlichen Dachfläche des Kirchenschiffes und dem Chor, der Turmsanierung sowie beim Anstrich des Turmhelms und der Fassade, der Erneuerung der Zifferblätter sowie der Überholung der Zeigerpaare und des Zeigerwerkes. Zudem gibt es weitere Restaurierungsarbeiten zur kompletten Ertüchtigung der Bocks-haut (Decke im Kirchenschiff), die Anschaffung einer neuen Lautsprecheranlage sowie zusätzliche Baunebenkosten.

Des Weiteren sollen nach einem Gutachten des Denkmalamtes die Buntglasfenster in einem dritten Bauabschnitt restauriert werden. „Rostige Fenstereisen, Schimmelbefall sowie marode Kittfugen machen diese Maßnahme einfach unumgänglich“, erklärte Architektin Welte. Feinstarbeiten, die laut Restaurator Helmut Juraschek jede Menge Zeit in Anspruch nehmen würden. Eine Kostenschätzung für diesen Bauabschnitt liegt noch nicht vor. Zusätzlich steht laut Welte die Sanierung der Kirchenorgel an.

Diese Sanierung und die genannten weiteren Bauabschnitte werden jedoch erst im neuen Jahr fortgesetzt, sodass die Kirchengemeinde heuer Weihnachten ohne Gerüst in der Pfarrkirche begehen kann. „Ich bin sehr dankbar, dass wir heuer die Christmette an Heiligabend sowie den Gottesdienst am Stephanstag ohne Gerüst feiern können“, sagte Kirchenpflegerin Maria Schmid. Während der gesamten Bauzeit wurden sämtliche Sonntagsgottesdienste in der Kirche abgehalten. Lediglich die Werktagsmessen haben in der Friedhofskapelle stattgefunden.

„Das ist ein Umstand, der bei Bauarbeiten nicht selbstverständlich ist und in erster Linie Dank den Handwerkern und den freiwilligen Helfern, die die Kirche immer wieder von Bauschutt- und Staub befreit haben, möglich war. Ebenso aber auch Dank der Gottesdienstbesucher, die die ungewohnten Ansichten des Kirchenraumes zu ertragen“, so Welte.