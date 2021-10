Ein Unbekannter hat in der vergangenen Wochedie Außenwand der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch mit Graffiti beschmiert. Der Schaden wurde laut Polizeibericht am Samstagnachmittag entdeckt. Der bislang nicht bekannte Täter verursachte durch die Beleidigungen, die er an die Wände schmierte, einen Schaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und nimmt Hinweise unter Telefon 07561 / 848 80 entgegen.