Kindern und Jugendlichen regelmäßig Zeit und Zuwendung schenken

In ihrem Wirken setzen die Stiftungsverantwortlichen auf die Beteiligung und Unterstützung von Ehrenamtlichen. Die unterschiedlichen, engagierten Personen gestalten und prägen Projekte maßgeblich durch ihr Erfahrungswissen mit. Sie bringen ihre persönlichen und praktischen Kompetenzen ein und stiften mit ihrem Ehrenamt einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit für Kinder im württembergischen Allgäu.

Wichtige Entwicklungsimpulse werden bei Kindern durch regelmäßiges Vorlesen gesetzt, Bücher eröffnen Welten und sie fördern die Integration. „Wir wissen, dass für die Entwicklung von Sprache vor allem Vorlesen und Erzählen eine wichtige Rolle spielen“, berichtet Michaela Lendrates, Projektleitung der Stiftung Kinderchancen Allgäu. Im Rahmen des Projekts Lesewelten Allgäu kommen Vorleserinnen und Vorleser einmal pro Woche in die teilnehmenden Einrichtungen (Kindergarten, Grundschulen, Familientreffs, …) und lesen einer Gruppe von maximal zehn Kindern vor. Für einige Vorlese-Standorte in und um Leutkirch und Bad Wurzach werden ehrenamtliche Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht, die gerne vorlesen und Freude am Umgang mit Kindern haben.

Entwicklungsprozesse und Bildungserfolg von Schülerinnen und Schüler ist in der heutigen Zeit stark an familiäre Unterstützung geknüpft. Doch aus unterschiedlichen Gründen, können Eltern ihren Kindern nicht immer die benötigte Hilfestellung leisten. Im Projekt LUChS – Lernen und Chancen schenken wird Kindern und Jugendlichen in Isny, unabhängig der eigenen Familiensituation, bedarfsgerechte Förderung ermöglicht. Sie erhalten durch kontinuierliche Begleitung von Ehrenamtlichen, sogenannten LUChS-Patinnen und -Paten, die Chance auf intensive Hilfestellung im Bildungsbereich, individuelle Unterstützung und eine Ansprechperson außerhalb von Schule und Familie.

Es finden sich gute Strukturen ein Ehrenamt durchzuführen: Alle Interessierte erhalten ein ausführliches Kennenlerngespräch, bei dem die Einsatzmöglichkeiten sowie die Erwartungen geklärt werden. Grundlegende und weiterführende Schulungen bereiten Sie auf die Tätigkeit vor und bieten Unterstützung. Die professionelle Begleitungen bietet Raum für Austausch, Feedback, organisierte Rahmenstrukturen und eine wertschätzende Ehrenamtskultur.

Sie haben Lust sich ehrenamtlich zu engagieren und Kindern Zeit und Zuwendung zu schenken? Melden Sie sich gerne bei Projektleitung Michaela Lendrates (lendrates.m@caritas-bodensee-oberschwaben.de, 07561 906613). Weitere Informationen zum Projekt unter www.stiftung-kinderchancen-allgaeu.de.