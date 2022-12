ALSO-Leutkirch schenkt Kindern doppelte Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kindern und deren Familien einen tollen Sommer in der Heimatstadt schenken – das ist das Bestreben des Vereins zum Altstadtsommerfestival (ALSO-Leutkirch) in Leutkirch. Doch während viele Familien bei der Schatzsuche, dem Open Air-Kino oder am Kindertag den Sommer genießen gibt es Kinder, denen es nicht möglich ist dabei zu sein. Dem gemeinnützigen Verein ist es deshalb wichtig, auch an diese Kinder zu denken und unterstützt mit den Einnahmen des ALSO-Festivals schon seit einigen Jahren den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm.

Auch in diesem Jahr war es Tezer Leblebici, der das Altstadtsommerfestival federführend betreut, möglich, Marlies Schindler stellvertretend für den Förderkreis eine Spende in Höhe von 1001 Euro zu übergeben. „Mit unserem Festival wollen wir den Menschen aus der Region eine Möglichkeit geben, dem Alltag zu entfliehen und ihnen in der Stadt unvergessliche Sommertage schenken. Da ist es für uns selbstverständlich auch an die zu denken, denen es nicht so gut geht und möchten mit unserer Spende die unglaublich tolle Arbeit des Förderkreises unterstützen“, erklärt Leblebici die Auswahl des Spendenempfängers.

Das ALSO findet immer Anfang August statt, im kommenden Jahr vom 2. bis 13. August 2023. Weitere Infos zum Verein, zur Veranstaltung und zu Möglichkeiten der Unterstützung finden Sie unter www.also-leutkirch.de.