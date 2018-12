Kinderhilfeverein Magita erhält rund 6700 Euro

Etwa 6700 Euro an Spendengeldern sind für die Weihnachtsaktion der Kinderhilfe Magita zusammengekommen. Bargeld fließt keines, dafür gibt es für bedürftige Familien, nach Vorlage eines Berechtigungsscheins, Einkaufsgutscheine, Spielwaren, Christbäume oder Schoko-Nikoläuse.

Bedürftigen Menschen zu helfen, das ist das Ziel, das sich der Kinderhilfeverein Magita besonders in der Weihnachtszeit zur Aufgabe gemacht hat. Unterstützt wird die Aktion unter anderem vom Elobau-Helferkreis mit selbstgemachten Dingen, die im Unternehmen während der Frühstückspause zum Verkauf angeboten wurden. Dabei ist eine Summe in Höhe von 2600 Euro zusammengekommen. Des Weiteren wurde der Verein von mehreren Privatpersonen und Firmen mit Geldspenden in Höhe von etwa 800 Euro unterstützt. Darunter haben sich 500 Euro der Druckerei Thieme befunden. Der Verein selbst beteiligte sich an der Aktion mit ungefähr 1800 Euro für Christbäume, Adventskalender oder Einkaufsgutscheinen zu je zehn Euro, die im Magita-Laden eingelöst werden können. Obendrein fand sich ein Spender, der Spielwaren im Wert von etwa 1500 Euro anlieferte.