Kindergartenkinder bringen Weihnachtsgeschenke zur Tafel

Seit acht Jahren bringen die Kinder der beiden DRK-Kindergärten Firlefanz in Kooperation mit der Kindertagesstätte Piepmatz vor Weihnachten Geschenke zum Tafelladen. So sind auch dieses Jahr die Kinder mit ihren Erzieherinnen und diversen Leiterwägen kürzlich losgezogen, um die vielen Geschenkpäckchen bei der Tafel in der Insyer Straße abzugeben. Diese Weihnachtsgeschenke sind für die Kinder von Tafelkunden und wurden von Kindergarten-Eltern gekauft und zusammen mit deren Kindern verpackt.

„In diesem Jahr hatten wir wieder rund 80 Päckchen, die in Absprache mit der Tafel an die Familien mit Kindern der Tafelkunden verteilt werden. Die beiden DRK-Einrichtungen wollen damit Weihnachtsfreude verschenken und ein Strahlen in Kinderaugen zaubern“, sagen die Erzieherinnen Steffi Vergens und Tanja Edelmann. Was in den Päckchen jeweils drin ist, entscheiden die Familien selbst und beschriften sie dann entsprechend, beispielsweise: „An Familie mit Jungs im Grundschulalter“ oder „mit Baby“ oder „für Mädchen, sechs Jahre, zum Schulanfang“ und so weiter.