Kindergartengebühren in Leutkirch sollen erstattet werden

Die Leutkircher Stadtverwaltung möchte den Eltern die bereits eingezogenen Januar-Beiträge für die geschlossenen Kindertagesstätten erstatten. Das geht aus einer Vorlage für die nächste Gemeinderatssitzung hervor. Wenn der Rat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung in der Sitzung am Montagabend zustimmt, werden die Beiträge dadurch erstattet, indem die nächsten auusstehenden Beiträge nicht eingezogen werden. Ausgenommen davon sollen Eltern sein, deren Kinder im Januar in der Notbetreuung waren.