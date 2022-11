Kindergarten St. Hedwig lässt Martinslegende lebendig werden

Was braucht es, um einen Umzug zu Ehren des heiligen Martin zu gestalten? Ein Pferd, selbstverständlich Sankt Martin mit Mantel und Schwert, einen Bettler sowie viele Kinder mit Laternen. Und die Organisatoren, in diesem Falle die acht Erzieherinnen des Leutkircher Kindergartens St. Hedwig in der Goethestraße.

Kindergartenkinder warten gespannt auf Sankt Martin

Gespannt warteten 70 Kindergartenkinder mit einer Vielzahl ihrer Begleiter und Geschwister, zum größten Teil ausgestattet mit bunten und fantasievollen Laternen aller Art und in allen Farben, und bestaunten den Laternentanz einer Gruppe Kinder, bevor Sankt Martin sich vorsichtig mit seinem Pferd dem auf dem kalten Boden sitzenden armen Bettler näherte. Der Reiter teilte mit dem Schwert ausdrucksvoll seinen Mantel und überreichte dem sichtbar frierenden Bettler die Hälfte, während die Leiterin von St. Hedwig, Dagmar Bucher, die entsprechende Geschichte vorlas, deren Ursprung auf das vierte Jahrhundert zurückgeht.

„Martinsgänse“ wurden verteilt

Um das Thema „Teilen“ zu vertiefen, hatten die Eltern viele „Martinsgänse“ in Form einer Knabberei gebacken, welche die Kinder untereinander tauschten. In Begleitung von Sankt Martin auf seinem Pferd marschierte die große Gruppe vom Veranstaltungsort „Untere Halde“ durch die Schillersiedlung, wo die Kinder an verschiedenen Stationen Lieder sangen. Bei der Ankunft im Kindergarten ließen die Teilnehmer den eindrucksvollen Abend bei vorbereitetem Punsch ausklingen.