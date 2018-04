Kindergarten-Situation in Kernstadt entspannt sich

831 Kinder könnten in den kommenden Monaten die Leutkircher Kindertageseinrichtungen besuchen. Mit dieser Zahl rechnet jedenfalls die Stadtverwaltung bei der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung, die am Montag vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen wurde. Plätze stehen unter dem Strich genügend zur Verfügung: „Wir erfüllen damit den Rechtsanspruch“, sagte Margot Maier, zuständige Sachbearbeiterin bei der Stadtverwaltung.

Fast alle Jungen und Mädchen, die in der Kernstadt wohnen, konnten im vergangenen Jahr in ihrem Wunschkindergarten untergebracht werden. In der Kernstadt stehen 462 Plätze zur Verfügung. Gerechnet wird mit 438 Kindern, die 2018/2019 dort eine Einrichtung besuchen könnten – das sind sechs mehr als im vergangenen Jahr.

Weil in abgelaufenen Perioden in diesem Gebiet nur noch wenige freie Plätze zur Verfügung gestanden haben, sind die Einrichtungen Gänseblümchen, St. Vincenz und St. Elisabeth erweitert worden. Zusätzlich steht in diesem Jahr die Eröffnung eines Waldkindergartens an. Diese Maßnahmen führen laut Stadtverwaltung nun dazu, dass sich die Situation in der Kernstadt kurzzeitig entspannt, wobei das Freihalten von drei Notplätzen nur vereinzelt umgesetzt werden kann.

Auch in den Ortschaften gibt es ausreichend Angebote. 440 Plätze stehen 393 möglichen Besuchern gegenüber. Allerdings könne nicht in jeder Ortschaft jede gewünschte Betreuungsform angeboten werden. Deshalb besuchen laut Margot Maier vermehrt Kinder aus den Ortschaften die Kindergärten der Kernstadt, um auf ein vielfältigeres Angebot zurückgreifen zu können. Ein Trend gehe vor allem hin zur Betreuungsform „verlängerte Öffnungszeiten“ mit sechs Stunden Betreuung am Stück.

Ein Ansatz, um den Bedarf vor Ort zu optimieren, sind sogenannte Mischgruppen. Dazu sollen in den kommenden Wochen und Monaten konkrete Kosten- und Platzsituationen erarbeitet und im Herbst beraten werden.

Generell gebe es in Leutkirch allerdings für jede Betreuungsform noch freie Plätze. Alle Eltern könnten also die Öffnungszeit buchen, die gewünscht ist. Somit würden die Plätze in qualitativer Hinsicht der Nachfrage entsprechen. „Wir haben eine gute Situation, wenn auch kein großes Puffer“, bilanzierte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Anpassungen stehen an

Dennoch stehen weitere Anpassungen auf dem Plan: So beauftragte der Gemeinderat am Montag die Stadtverwaltung, neue Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren in den Ortschaften zu planen. Außerdem wurde für den Kindergarten Hofs eine Gruppenerweiterung auf weitere zwei Jahre genehmigt.

Basis aller Berechnungen sind, orientiert auch an den Zahlen des Statistischen Landesamtes, sogenannte Belegungsprognosen aller Kindertageseinrichtungen zum Mai 2019. Großen Einfluss darauf haben die Geburtenzahlen, und diese sind im Vergleich zu früheren Jahren immernoch geringer. So seien 2004 in Leutkirch noch mehr als 1000 Kinder für Betreuungsplätze infrage gekommen.

Stadtrat Götz Neugebauer (SPD) hält derweil das Angebot an verlängerten Öffnungszeiten – vor allem für Alleinerziehende in Leutkirch – für nicht ausreichend. Von Margot Maier will er wissen, was getan werden kann, um die Situation zu verbessern und dadurch „etwas für das kindgerechte Leutkirch zu tun“. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung erwidert unter anderem, dass demnächst Umfragen unter Eltern gestartet werden, die den genauen Bedarf für einzelne Angebote abfragen sollen. Schließlich seien nicht nur Zahlen, sondern auch Umfragewerte Grundlage für die Kindergartenbedarfsplanung.