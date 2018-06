Kinderfesttheater: Vorverkauf beginnt nächste Woche

Das Stück „Schlaflos in Schlummerstadt“ wird dieses Jahr von Schülern der Otl-Aicher-Realschule am Leutkircher Kinderfest aufgeführt. Der Vorverkauf in der Touristinfo in Leutkirch beginnt am Montag, 2. Juli, und endet am Donnerstag, 12. Juli. Die Vorbereitung laufen schon auf Hochtouren, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Stück geht es laut Pressemitteilung um Schlummerstadt, ein friedliches und liebenswertes Städtchen mit eifrigen Bürgern, die fleißig ihrem Tagewerk nachgehen: Der gut gelaunte Brauer und Wirt Clemens Bierle, in dessen Gaststube die Neuigkeiten getauscht werden oder die geschäftstüchtige Stoffhändlerin Josephine Schwätzler. Ihren Ohren entgeht nichts und sie kümmert sich nicht nur um ihre Tochter Johanna, sondern auch darum, dass sich Neuigkeiten rasch verbreiten. Dass dabei Anstand und Moral nicht verletzt werden, dafür sorgt die Pensionärin Herta Leidel-Serch.

Unterstützt wird die ehemalige Pädagogin dabei von dem eifrig um Sicherheit und Ordnung besorgten Geschäftsmann Oskar Trimmer. Das Wohl des Städtchens und vor allem sein eigenes liegen ihm sehr am Herzen. Über all dem steht die bei ihren Bürgern beliebte Fürstin Baldriana von Waldburg zu Zeil und Trauchburg, die von ihrer Leibgarde gut beschützt wird. Ihr Vertrauter ist Nachtwächter Nathan, der mit seiner Tochter Klara neben dem Bockturm wohnt. Stets zuverlässig wacht er über die Nachtruhe der Bürger, denn erholsamer Schlaf ist für die Schlummerstädter von besonderer Bedeutung. Das Geheimnis des guten Schlafes kennen aber nur die Fürstin und der Nachtwächter.

Plötzlich jedoch wird die Zauberkraft für den guten Schlaf gebrochen, die Bürger werden von bösen Träumen geplagt und der Zusammenhalt in Schlummerstadt ist in ernsthafter Gefahr. Johanna und Klara machen eine erschreckende Entdeckung, die ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt. Können die beiden Mädchen die Schlummerstädter von ihren schlimmen Albträumen befreien?

Wenn sich dem Zuschauer bei der Betrachtung von Ort und Personen der Vergleich zu unserem Heimatstädtchen aufdrängt, kann diese Erkenntnis nur als große Liebeserklärung an die heutige Stadt Leutkirch und ihre markanten Gebäude gesehen werden. Figuren und Handlung sind frei erfunden, in der Namensgebung soll jedoch die Wertschätzung herausragender Bürgerpersönlichkeiten zum Ausdruck gebracht werden.