Kinderfest wird mit Musik, Gesang und einer spanischen Überraschung eröffnet

„Ja, heut‘ ist Kinderfest bei uns in Leutkirch“, so schallt es aus rund 30 Kindermündern über den Marktplatz. Sogleich beginnt die Menschenmenge, zum Rhythmus zu klatschen, viele Leute singen aus voller Kehle mit, und in den Gesichtern der Zuschauer ist vor allem eins zu sehen: Freude. Und das nicht nur, weil an diesem Samstagnachmittag das Kinderfest eröffnet wird, sondern weil es überhaupt wieder stattfindet – nach pandemiebedingten zwei Jahren Pause.

Auch Bernhard Göser, Vorsitzender des Kinderfestausschusses, und Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle betonen in ihren Ansprachen, wie schön es sei, dass das Kinderfest endlich wieder begangen wird. „Ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr unser wichtigstes Fest feiern dürfen“, sagt der Oberbürgermeister und zitiert aus der Bibel: „Im Ersten Buch Moses heißt es: ‚Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei‘.“

„Gerammelt voll“

Allein ist bei der Eröffnung des Kinderfests wahrlich niemand: „Gerammelt voll“, so würde man es umgangssprachlich beschreiben, ist der Marktplatz. Unzählige Gäste sehen dem Aufmarsch des Fanfarenzugs zu und lauschen den Musikstücken von Fanfarenzug, der in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen feiert, und Stadtkapelle. Sie hören aufmerksam Johanna und Lehrer und Fabian Menig zu, zwei Schüler der Grundschule Friesenhofen, die das Kinderfestgedicht vortragen, und unterstützen rhythmisch und aus voller Kehle den Kinderchor der Grundschule Oberer Graben, der in Begleitung der Stadtkapelle die beiden Kinderfestlieder singt.

Sie sind alle still und horchen gespannt, als vom Bockturm das Heimatglöckchen extra fürs Kinderfest klingelt. Und sie applaudieren begeistert, als Bernhard Göser die Gäste aus den Partnerstädten Bédarieux, Hérépian und Lamalou-les-Bains sowie Castiglione delle Stiviere willkommen heißt und Hans-Jörg Henle sie auf Französisch und Italienisch begrüßt – und sehr spontan auf Spanisch auch die Gäste aus dem andalusischen Estepa, das wiederum mit Bédarieux befreundet ist und über die Stadtkapelle Verbindungen nach Leutkirch aufgebaut hat.

Überraschung aus Spanien

Der Applaus ist auch für die Spanier beinahe am lautesten, denn die haben eine Überraschung mitgebracht: Einen Auftritt mit spanischer, schwungvoller Live-Musik und tanzenden Frauen und Kindern, gekleidet in farbenfrohe Gewänder.

Die Stimmung auf dem Marktplatz scheint zu zeigen: Es war richtig, das Kinderfest trotz Covid-19 wieder stattfinden zu lassen, und auch trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Mit einer Absage sei niemandem geholfen, betont Hans-Jörg Henle. Das Kinderfest sei ein integratives Fest. „Und deshalb begrüße ich ganz herzlich auch alle Menschen, die Schutz vor Krieg, Terror und Gewalt in unserer Stadt gefunden haben – aus der Ukraine und auch aus anderen Ländern.“

In ihren Begrüßungsworten sprechen der OB und der Kinderfestausschussvorsitzende auch ihren Dank aus an alle Sponsoren, Spender und vor allem ehrenamtlichen Helfer des Kinderfests, die „mit großer Freude und Vorfreude in vielen Arbeitsstunden, auch in der Corona-Zeit, daran gearbeitet haben, dass wir wieder ein wunderschönes Kinderfest feiern können“, wie Bernhard Göser sagt.

Und so geht die Eröffnung des 212. Kinderfests über in eine gemütliche Hockete am Marktplatz – mit Musik, Bewirtung und vielen, vielen Gesichtern, in denen die Freude regiert.