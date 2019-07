Kinderfest geht in die heiße Phase

Volles Programm herrscht in den nächsten zwei Tagen beim Leutkircher Kinderfest. Der Montag sieht folgendes Programm vor: 10 Uhr, Konzert der Otl-Aicher-Realschule des Hans-Multscher-Gymnasiums und der Jungendmusikschule Grand Orb auf dem Marktplatz. Anschließend organisieren die Klavierklassen der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu eine Straßenmusikaktion am Leutkircher Kornhausplatz. Diese findet von 11.30 bis 13 Uhr statt. Weiter geht es mit folgenden Aktionen: 14 Uhr, Bungee-Trampolin, „Waterballs“ und Hüpfburg, 14 Uhr Reiten für Kinder am Bolzplatz, 14.30 Uhr, Bunter Nachmittag für Jung und Alt mit der Stadtkapelle Leutkirch, Vorführungen und Spiele der Kindergärten und der Grundschule Willerazhofen, 14.30 Uhr, sportliche Spiele der Grundschule am Oberen Graben , 15 Uhr Kletterbaum, Seilbahn „Schlange“ und Wasserspiele, 15.30 und 16.30 Uhr, Kasperletheater, 17.30 Uhr, Unterhaltungsmusik mit der „Allgaier Schlanzlmusi“, 19.30 Uhr, Kinderfest-Musical „Josef“ in der Festhalle und 20 Uhr, Unterhaltungsmusik mit der Musikkapelle Reichenhofen auf der Wilhelmshöhe.