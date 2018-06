Kinderfest-Ausschuss bietet Fahnen an

Viele Anwohner am Umzugsweg und in anderen Stadtbezirken haben bereits Fahnen und Fähnchen zum Schmuck ihrer Häuser erworben. Der Kinderfest-Ausschuss bietet auch in diesem Jahr wieder Fahnen in den Größen 60 mal 90 Zentimeter in den Stadtfarben zum Preis von zwölf Euro und 40 mal 60 Zentimeter zum Preis von acht Euro an. Interessenten können sich bei Margot Hepp, Telefon 07561/2807, oder bei der Stadtverwaltung, Telefon 07561/87370, melden. Der Kinderfest-Ausschuss bittet alle Fahnenbesitzer, ihre Häuser zum Kinderfest zu beflaggen, um der Stadt ein festliches Bild zu verleihen.