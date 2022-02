Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In fünf Zahnarztpraxen wurde im vergangenen Jahr wieder Zahngold für den guten Zweck gesammelt. Die Summe in Höhe von 17725,78 Euro kommt Kindern in der Region zugute, um ihre Zukunftschancen zu fördern. Die Verantwortlichen bedanken sich bei allen Beteiligten der Aktion recht herzlich, denn nur durch das enorme Engagement von Vielen ist eine solche Summe möglich. Mit der Aktion besteht für die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, Zahngold für die laufenden Projekte der Stiftung Kinderchancen Allgäu zu spenden.

Der besondere Dank gilt vor allem den zahlreichen spendenbereiten Patient*innen sowie den fünf beteiligten dentalen Praxen in Leutkirch und Bad Wurzach: Zahnarztpraxis Brune, Zentrum für Zahnmedizin Dr. Heinz und Dr. Schmidt, Zahnärztin Rinck, Zahnärztin Dr. Schöllhorn-Völkel und Zahnärzte Dr. Stützle und Dr. Stützle.

Das ausgediente Zahngold wurde durch die Firma Metaux Precieux Dental GmbH kostenlos aufbereitet. Geschäftsführer Andreas Schmidt, selbst wohnhaft in Leutkirch, freut sich, damit Kinder im Allgäu zu unterstützen.

Wer sein Zahngold nach der Behandlung schon mit nach Hause genommen hat und dies noch spenden möchte, der kann dies sowohl in den beteiligten Praxen als auch nach telefonischer Vereinbarung mit der Projektleitung der Stiftung (Tel. 07561/ 906613) im Caritas Zentrum in Leutkirch tun. Die Aktion wird in diesem Jahr fortgeführt.

Für interessierte Praxen stehen Projektleitung Michaela Lendrates oder Kurator der Stiftung und beteiligter Zahnarzt Dr. Hubert Heinz gerne für weitere Fragen zur Aktion bereit, denn „Kinderchancen sind GOLD WERT“.