Kinder und Jugendliche können jetzt einsteigen

Seit Anfang April herrscht auf der Tennisanlage an der Kemptener Straße 71 wieder reges Treiben. Die Vereinsmitglieder bereiten die zehn Plätze und die Tennisanlage auf die Freiluftsaison vor. Das ist laut Pressemitteilung des Tennisclubs Leutkirch auch für Kinder und Jugendliche der ideale Zeitpunkt, Tennisluft zu schnuppern und durchzustarten. Mit aktuell sieben Jugendtrainern und der Zehn-Plätze-Anlage mit separatem Kleinfeld seien die Rahmenbedingungen hervorragend. Hinzu kommt: Bei schlechtem Wetter kann in die vereinseigene Tennishalle ausgewichen werden.

In der Tennishalle des TC Leutkirch haben zuletzt rund 50 Kinder wöchentlich in Kleingruppen trainiert und tolle Fortschritte gemacht, kann man weiter dem Pressebericht entnehmen. Obwohl bei den Trainernn das „Drei-S-Motto“ – Spiel, Spaß und Sport – Kernanliegen ist, werden die Kinder und Jugendlichen in der Saison 2018 Verbandsrunden- und Freundschaftsspiele austragen und so an das Mannschaftstennis herangeführt.

Start des Freilufttrainings, das bis zu den Sommerferien andauert, ist Anfang Mai. Wiederum sind circa zehn Trainingseinheiten in Gruppen von drei bis vier Jugendlichen geplant. Damit soll ein relativ schneller Trainingserfolg sichtbar werden, damit die Jugendlichen rasch und selbständig die Tennisplätze nutzen können und so Spaß am Tennissport finden.