Kinder und Jugendliche blicken in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie wird unsere Welt in der Zukunft aussehen? Wie werden wir wohnen, was werden wir essen, wie werden wir zusammenleben? Welche Fähigkeiten und welches Wissen werden wir brauchen?

Im Rahmen des Sommerferienprogramms Leutkirch war die Autorin, Illustratorin und bildende Künstlerin Patricia Thoma am 3. August zu Gast in der Stadtbibliothek Leutkirch und stellte ihr Buch „Unsere Zukunft träumen“ den erwartungsvollen Kindern und Jugendlichen im Kornhaus vor. Nach ihrem Kunststudium in London lehrte sie an verschiedenen Universitäten und lebt heute in Berlin. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet. Auf der Suche nach genialen Ideen und mutigen Zukunftsentwürfen reiste sie dabei in ihrem Buch quer durch die Menschheitsgeschichte und rund um den Globus.

Ein fliegender Schulbus mit Solarantrieb, Kleidung aus recyceltem Plastik, mobile Häuser aus Wollfilz und Lehm, Energieerzeugung beim Gehen - die opulenten Bildcollagen und inspirierenden Texte machten Lust, Zukunft selbst zu entwerfen und spielerisch zu erproben. Welche Vorstellungen und Träume von der Zukunft hatten die Kinder und Jugendlichen selbst und wie setzt man diese in Bilder um?

Patricia Thoma erklärte die wichtigsten Grundlagen beim Gestalten: Figuren, Sprechblasen, Farben, Proportionen, Schriften. Dann konnten die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Vorstellungen von der Zukunft zu Papier bringen. Patrica Thoma stand dabei immer mit Hilfe und Anregungen zur Seite. Kleidung, Wohnung, Schule, Technik, Kommunikation, Ernährung - der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Am Ende der Veranstaltung war für die Besucher klar: die Zukunft beginnt jetzt!