Kinder- und Jugendchor gibt Weihnachtskonzert

Der Kinder- und Jugendchor der Seelsorgeeinheit Alpenblick lädt am Sonntag, 22. Dezember, um 15 Uhr zum Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Gallus und Magnus in Hofs ein. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Hälfte der gesammelten Spenden kommt laut der Pressemitteilung der Veranstalter der Kinderstiftung Allgäu zugute. Im Anschluss an das Konzert gibt es im Gallushaus Kaffee und Kuchen.

Der Jugendchor gestaltet dieses Weihnachtskonzert nunmehr zum vierten Mal. Neu dabei ist der im September gegründete Kinderchor. Gemeinsam waren die beiden Chöre Anfang November auf einem Probenwochenende in Gunzesried. In intensiven Stimm- und Gesamtproben wurde das Programm einstudiert und mit gemeinsamen Aktivitäten die Chorgemeinschaft gestärkt. Unter dem Motto „One candle lights the way“ singen die beiden Chöre deutsch- und englischsprachige Advents- und Weihnachtslieder, die die Freude über Weihnachten auf ganz unterschiedliche Weise vermitteln. Begleitet werden die beiden Chöre von Raphaela Göppel (Gesang) und Karin Schwegele (Gesang/Querflöte). Die Leitung hat Christian Schmid.

Interessierte Sänger dürfen gern in den wöchentlichen stattfindenden Proben vorbeischauen. Der Kinderchor probt freitags ab 18 Uhr, der Jugendchor ab 19 Uhr jeweils im Pfarrhaus in Wuchzenhofen. Während den Proben ist es möglich, Stimmbildung zu bekommen. Bei Fragen dürfen sich Interessierte gern an Werner Maurer oder Christian Schmid wenden.