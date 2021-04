Kinder machen sich für Amphibien stark

Zahlreiche Familien machen in diesen Zeiten die grenzwertige Erfahrung einer Quarantäne – auch der Ehinger SZ-Redakteur Reiner Schick aus Laupheim.

Nun kommt so eine Anordnung nie gelegen, für ihn und seine Familie aber war das Timing denkbar schlecht: Der Anruf vom Gesundheitsamt kam am Montagnachmittag, fünf Stunden zuvor hatte sich seine Frau in einer Klinik einer lange ersehnten Operation unterzogen. Eine Woche Klinik und drei Wochen Reha standen an.