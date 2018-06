Kinder feiern Erstkommunion: „Gottes Nähe spüren“

In der Seelsorgeeinheit St. Gallus-Allgäu haben in diesem Jahr 47 Kinder das Sakrament der Eucharistie erhalten. Entsprechend dem Motto: „Gottes Nähe spüren – mit Jesus in einem Boot“ begegneten die Kommunionkinder Gott im gemeinsamen Beten und Singen, in der Auseinandersetzung mit seinem Wort auf dem Weg der Vorbereitung sowie bei verschiedenen Aktionen.

Die Festgottesdienste wurden umrahmt von den örtlichen Musikkapellen, Bands und Chören. Auch in anderen Ortschaften wurde die Erstkommunion gefeiert.