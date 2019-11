Kinder basteln für Kinder

Kinder des Horts an der Grundschule Oberer Graben basteln unter der fachkundigen Anleitung von Ruth Groseker Sterne für die diesjährige Weihnachtsaktion der Bürgerstiftung Leutkirch. „Gerne unterstützen wir die schöne Aktion der Bürgerstiftung, so gut es unsere Kinder eben können“, freut sich die Leiterin des Horts am Oberen Graben in einer Pressemitteilung der Bürgerstiftung.

Die Sterne werden von Kindern der Betreuung gebastelt und auf der Rückseite mit der Kontoverbindung der Bürgerstiftung versehen. Pünktlich zum Beginn des Weihnachtsmarktes sollen die Sterne dann einen der Tannenbäume unter den Arkaden am Rathaus schmücken. Alle Bürger und Besucher des Weihnachtsmarktes, die die Aktion unterstützen wollen, dürfen sich einen Stern mit nach Hause nehmen. Symbolisch steht dabei ein aus Kinderhand gebastelter Stern für den Kinderwunsch eines Kindes aus einer bedürftigen Familie.

Mit Hilfe der eingegangenen Spenden erwirbt die Bürgerstiftung Einkaufsgutscheine für Kinder, die in den Leutkircher Spielwarengeschäften oder den Leutkircher Buchhandlungen eingelöst werden können. Die Gutscheine werden über die Leutkircher Tafel ausgegeben.

Seit der Gründung der Bürgerstiftung unterstützt diese zu Weihnachten bedürftige Familien mit Kindern und Rentner im Rahmen einer Gutscheinaktion. Insgesamt konnten im vergangenen Jahr 150 Gutscheine im Wert von 30 Euro an Kinder und 60 Gutscheine im Wert von 20 Euro an Rentner, die beim dm-Markt einzulösen waren, über die Tafel verteilt werden.