Kind rast mit Fahrrad gegen Auto

Ein schwer verletztes Kind sowie rund 1000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 19 Uhr in Leutkirch. Das Kind fuhr laut Polizei mit seinem Kinderfahrrad vom Martinsweg in den Unteren Dorfweg, dort ungebremst zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße und prallte in die Beifahrertür eines mit Schrittgeschwindigkeit fahrenden Autofahrers. Durch die Kollision verletzte sich das Kind und musste durch hinzugerufenen Rettungssanitäter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.