Kids interessieren sich für Museum im Bock

Spaß für die kleinsten Besucher hat es am Samstag im Museum im Bock für über 20 Knirpse bei einer kindesgerechten Führung durch die aktuelle Ausstellung „Alte Tugenden“ geheißen, die erstmals von Sylvia und Roland Hess von der Leutkircher Heimatpflege organisiert wurde und auf großes Interesse stoß.

Ein Museum, in dem Dinge auch mal angefasst werden dürfen, gibt es eher selten. Umso mehr freuten sich am Samstag die jüngsten Besucher des Museums im Bock, nicht nur über eine Führung durch die aktuelle Ausstellung „Alte Tugenden“, die von Sylvia und Roland Hess erstmals für Kinder im Rahmen der Leutkircher Heimatpflege organisiert wurde, sondern auch darüber, verschiedene Gegenstände berühren und spüren zu können. So inspizierte der Nachwuchs unter anderem nicht nur alte geflickte Kinderschuhe, ausrangierte Badehosen, sondern auch einen Messweinwärmer.

Besonders angetan hatte es den Kindern ein sogenanntes „Schlittele“, das einst von einem Hofhund zum Schneeräumgen gezogen wurde. „Das ist ja schon recht cool aber auch etwas verrückt“, meinte eine kleine Teilnehmerin. Gegen Ende der Führung durften die Kinder sich an einem Museumsrätsel beteiligen, bei dem 20 Fragen zu dem gerade neu erlerntem Wissen beantwortet werden mussten. Wer während der Führung genau aufgepasst hatte, wusste schnell die Antwort auf Fragen wie „Wie viel Blech-Milchkannen stehen in der Küche?“, „Wie konnte man bei Schuhensparen?“ oder „Wie viel alte und defekte Handys liegen schätzungsweise in deutschen Schubladen?“.

Insbesondere im Hinblick auf die zahlreichen, kurzlebigen und ausgedienten Handys machte Roland Hess auf deren Werte aufmerksam. Im Rahmen der Führung wurde den Kindern nicht nur gezeigt, wie vor vielen Jahren und in Zeiten der Armut gewirtschaftet wurde und welchen großen Wert, Dinge für die Menschheit seinerzeit hatte. Des Weiteren durften die Kinder aus alten T-Shirts verschiedene Gebrauchsartikel basteln, um zu erfahren, was Reparieren oder unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“, Dinge umfunktionieren, bedeutet.

„Das Wort Tugend ist eine gute Eigenschaft und heißt aus alten Dingen was Neues zu machen und Gegenstände nicht gleich wegzuwerfen, sondern zu reparieren“, erklärte Sylvia Hess. Als Belohnung fürs fleißige Zuhören und Mitmachen sowie zur Erinnerung an den Tag im Museum im Bock erhielt jedes Kind am Ende der Veranstaltung einen Glastaler aus der Manufaktur von Stefan Michaelis in Schmidsfelden mit nach Hause.

„Mit der Idee, drei bis viermal im Jahr einen Aktionstag für Kinder im Museum im Bock zu organisieren, möchten wir einfach, dass das Museum für Kinder und Familien wieder interessanter gemacht wird“, erklärte Roland Hess. Des Weiteren sollen Eltern ihre Kinder hier für ein paar Stunden abgeben können, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken oder gemütlich einen Gang über den Bauernmarkt zu machen. Aus diesem Grund soll die nächste Veranstaltung wieder zeitgleich mit dem Bauernmarkt stattfinden.

Vorgesehen ist im Sommer ein Aktionstag mit alten Spielen wie Gummi, Stein- oder Sackhüpfen sowie „Blinde Kuh“ oder Topfschlagen. Die Veranstaltung im Herbst sieht einen Tag im Museum im Bock vor, bei dem sich alles um die Märchenwelt dreht. Genaue Termine stehen noch nicht fest, werden rechtzeitig zuvor jedoch noch bekannt gegeben.